شكرا لقرائتكم 5 أمراض تسببها #الزيوت_المهدرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر المركز الوطني للوقاية من الأمراض من استخدام الزيوت المهدرجة باعتبارها سببًا في العديد من الأمراض الخطيرة.

وقال المركز في تغريدة له عبر تويتر : احرص على تجنب استخدام الزيوت المهدرجة حيث أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة وقد تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض منها :

– أمراض القلب.

– مرض السكري.

– زيادة الوزن.

– رفع معدلات الدهون الثلاثية في الدم.

– رفع معدلات الكولسترول في الدم.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء دعت الأسبوع الماضي مستوردي ومصنعي الأغذية، إلى الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 (الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة)، التي نصت على منع استخدام “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن هذا الإجراء يأتي بناء على المهام التي خولها نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ ، واستمراراً لنهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية وخصوصاً ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك، واستكمالاً لجهود الهيئة بمنع استخدام الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية التي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية، ولتجنب ما قد يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية قد تكون خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين.

وأفاد السلطان بأن الهيئة منحت المستوردين والمصنعين مهلة حتى 31 / 12 / 2019، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

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