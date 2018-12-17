شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالعزيز.. ملهم فكرة نشأة الصحافة في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

حرص المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- منذ وقت مبكر من تاريخ ونشأة الدولة السعودية على إنشاء مؤسسات صحفية في المملكة، وذلك إيمانا منه بأهمية دورها في نهضة الدول وتطور المجتمعات.

وأوردت وزارة الإعلام عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين) عدة نقاط حول نشأة الصحافة في السعودية، وذلك ضمن احتفائها بمدينة الرياض عاصمة الإعلام العربي 2019/2018، إذ قالت إن البداية الحقيقية للصحافة السعودية كانت في أواخر سنة 1924 حينما أنشئت صحيفة أم القرى، ثم صدرت إلى جانبها صحيفتا «صوت الحجاز» و«المدينة المنورة».

وأوضحت «الإعلام» أن العدد الأول من «صحيفة أم القرى» صدر بعد دخول الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة بأسبوع واحد فقط، وكان صدورها تدشيناً لعهد صحفي جديد اتسم بالاستمرار والاستقرار.

وزامن صدور أولى الصحف، صدور ثلاث مجلات هي «الإصلاح» و«المنهل» و«النداء الإسلامي»، فيما أجريت أول مقابلة صحفية مع الملك عبدالعزيز نشرتها «جريدة الدستور» العراقية في عام 1331هـ/1913م.