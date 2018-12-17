شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف قيادات نسائية بـ«العمل والتنمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

اجتمع اليوم (الاثنين) مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله أحمد آل طاوي مع قيادات فرع الوزارة وذلك بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد جلال ومساعد المدير العام للتنمية محسن القحطاني؛ وبحضور مديري الإدارات الجديدة بالفرع والمكلفين حديثاً حيث بارك لهم هذا التكليف وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد والعطاء.

من جهته أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع مشعل القرشي أن فرع الوزارة أصدر عدة قرارات ومنها قرارات لتمكين المرأة جاءت كالتالي: قرار بتكليف نشوى زارع مديرًا للموارد البشرية بفرع الوزارة وتكليف أحمدية الغامدي مديرًا لإدارة وحدة المتابعة بفرع الوزارة وتكليف فريال إدريس مديرًا لإدارة عمل المرأة بالفرع وتم تكليف نسرين أبو طه مساعدًا لمدير العلاقات والإعلام بالفرع، كما تم أيضاً تكليف أمل الخماش مستشارة لمدير عام الفرع وتكليف هيا السليمان مستشارة لمساعد المدير العام للتنمية.

وأوضح القرشي أن تلك القرارات تعد دعماً وتمكيناً وايماناً بدور المرأة وتفعيلًا لرؤية 2030 ولتطوير الأداء ورفع الانتاجية والاستفادة من كافة الإمكانيات والقدرات البشرية في الفرع.