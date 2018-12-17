شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو 1941 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلنة على موقع «الخدمة المدنية» للمطابقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت وزارة الصحة أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الخدمة المدنية، كما دعت 1941 متقدماً ومتقدمة لوظائفها المعلنة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية إلى إجراء المطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2018/12/23. أعلنت وزارة الصحة أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الخدمة المدنية، كما دعت 1941 متقدماً ومتقدمة لوظائفها المعلنة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية إلى إجراء المطابقة في أحد فروع وزارة الخدمة المدنية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2018/12/23. وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات عبر الرابط الإلكتروني (https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Pages/Ads-2018-12-17-001.aspx).



شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو 1941 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلنة على موقع «الخدمة المدنية» للمطابقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .