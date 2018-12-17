شكرا لقرائتكم خبر عن «كبار العلماء»: نرفض موقف مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تبنى ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الموقف الصادر مؤخرًا من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية المبني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة.

ونوهت الأمانة في هذا الصدد بالموقف الراسخ للمملكة العربية السعودية الذي يرفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها.

وتابعت الأمانة في بيانها الصادر اليوم (الأحد): «إن المملكة العربية السعودية - وهي الأمينة على مقدسات المسلمين- صاحبة رسالة وشعور تام بمسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية، ويعلم كل متابع أن الصوت القادم من البقاع المقدسة، والموقف المسجل في الديار الطاهرة له دوره الريادي والمؤثر في تحقيق مبادئ العدل وترسيخ قواعد التعاون وما فيه خير الإنسانية».

وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن شعب المملكة كان وسيبقى - بحول الله وقوته - خلف قيادته دون أن يستفزه أي أسلوب متحيز بعيد عن تلمس الحق وتحري المصداقية.