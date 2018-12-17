شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 22 مسوقاً ومنظماً بجناح التنمية السياحية بالطائف في «ألوان السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

شهد جناح مجلس التنمية السياحية بالطائف في النسخة السابعة من ملتقى «ألوان السعودية 2018» في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات إقبالا كبيرا من قبل الزوار، والذي كان في مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل، والأميرة فهدة بنت فهد آل سعود، وعدد من كبار المسؤولين والمثقفين والأدباء والفنانين والفائزين بجوائز الملتقى، ونخبة من المتخصصين والمهتمين.

وقد شارك في جناح الطائف بالمعرض قرابة 22 مسوقاً ومنظماً، وتم توزيع المنشورات التعريفية والتسويقية والهدايا على الزوار، كما لفت جناح المصورين الفوتوغرافيين من مدينة الطائف أنظار الزوار باللقطات الفريدة للمواهب الوطنية الواعدة في مجال التصوير الفوتوغرافي والذين وجدوا الدعم والتشجيع من الهيئة على إبراز المقومات السياحية المحلية بالطائف.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن مشاركة المجلس حظيت بالدعم من هيئة السياحة ومن محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية سعد بن مقبل الميموني، وأشاد أيضا بالمشاركه الفاعلة والدعم من رجال الأعمال، مشيراً إلى أن الملتقى ساهم في نقل صورة إيجابية عن الإمكانات والمقومات السياحية بالطائف، وإبراز المسارات والوجهات السياحية المتباينة في المحافظة، مع تسليط الضوء على الإرث الثقافي والحضاري والسياحي بهذه المدينة العريقة.