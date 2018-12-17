"الإذاعة والتلفزيون" ترد على "المالكي": عقودنا تخضع للأنظمة

محمد بن مسعود - الدمام - بخصوص عدم تسلم ١٢ مليون ريال أتعابه عن مسلسله الأخير

ردّت هيئة الإذاعة والتلفزيون على فايز المالكي، وفنّدت ادعاءه بخصوص عدم تسلم أتعابه المقدرة بـ١٢ مليون ريال عن مسلسله الأخير.

وقالت الهيئة إن عقودها تخضع لأنظمة الدولة، وإنه من الواجب احترام القضاء المختص، وعدم التوسل بالإعلام؛ للتأثير على القضاء.

وأضافت في بيان أصدرته: الهيئة تستنكر توسل "المالكي" بالنشر الإلكتروني والإعلامي لمزاعمه دون أن يحترم مباشرة القضاء المختص في هذا النزاع.

وأردفت: لم يكتفِ "المالكي" بتجاوزه المرافعة القضائية، بل تجاهل ما أبرمه من شروط تحدد استحقاقه، ولم يفصح عن تعارض مطالبته معها.

وتابعت: الهيئة تعلن للجميع أن عقودها تخضع لأنظمة الدولة في المشتريات، وتطبق أحكام الشروط مع مورديها.

واختتم البيان بالقول: تحتفظ الهيئة بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة التي تحظر الضغط على الموظف العام لإجباره على اتخاذ قرار مخالف للنظام؛ وذلك حفظاً للمال العام وحقوق منسوبيها.