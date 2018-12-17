"آل الشيخ" يوجّه بإطلاق بطولة خاصة للمنتخبات العربية

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وجّه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بإطلاق بطولة خاصة للمنتخبات العربية وأخرى للفئات السنية والتحضير لإطلاق نسخة جديدة من البطولة العربية للأندية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رجاء الله السلمي على هامش قرعة دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وقال السلمي في الكلمة: "باسم تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي أرحب بكم وأسعد بحضوركم للقرعة في البطولة التي جمعت العرب تنافساً وعطاءً وتميزاً".
وأضاف: كأس زايد للأندية الأبطال، هذه البطولة التي اكتسبت باسمها وجهاً بهياً.
وزاد قائلاً: "باسم الاتحاد العربي أعتز بما تحقق وأرفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما نجده من دعم وحرص واهتمام مكننا من هذا التميز".
وأضاف: كما نوجه الشكر للدعم الذي يجده الاتحاد العربي من الشيخ محمد بن زايد ، وما إطلاق اسم الشيخ زايد إلا دليل على مكانته ومحبته .
وزاد قائلاً : "حظيت البطولة في الأدوار الماضية بحضور ٣٨٠ ألف متفرج، واليوم نتطلع لحدث أكثر قوة وإثارة في الأدوار المقبلة".
"آل الشيخ" يوجّه بإطلاق بطولة خاصة للمنتخبات العربيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
وجّه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بإطلاق بطولة خاصة للمنتخبات العربية وأخرى للفئات السنية والتحضير لإطلاق نسخة جديدة من البطولة العربية للأندية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رجاء الله السلمي على هامش قرعة دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وقال السلمي في الكلمة: "باسم تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي أرحب بكم وأسعد بحضوركم للقرعة في البطولة التي جمعت العرب تنافساً وعطاءً وتميزاً".
وأضاف: كأس زايد للأندية الأبطال، هذه البطولة التي اكتسبت باسمها وجهاً بهياً.
وزاد قائلاً: "باسم الاتحاد العربي أعتز بما تحقق وأرفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما نجده من دعم وحرص واهتمام مكننا من هذا التميز".
وأضاف: كما نوجه الشكر للدعم الذي يجده الاتحاد العربي من الشيخ محمد بن زايد ، وما إطلاق اسم الشيخ زايد إلا دليل على مكانته ومحبته .
وزاد قائلاً : "حظيت البطولة في الأدوار الماضية بحضور ٣٨٠ ألف متفرج، واليوم نتطلع لحدث أكثر قوة وإثارة في الأدوار المقبلة".
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
05:48 PM
أعلن بدء التحضير لنسخة أخرى من بطولة الأندية
وجّه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بإطلاق بطولة خاصة للمنتخبات العربية وأخرى للفئات السنية والتحضير لإطلاق نسخة جديدة من البطولة العربية للأندية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رجاء الله السلمي على هامش قرعة دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وقال السلمي في الكلمة: "باسم تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي أرحب بكم وأسعد بحضوركم للقرعة في البطولة التي جمعت العرب تنافساً وعطاءً وتميزاً".
وأضاف: كأس زايد للأندية الأبطال، هذه البطولة التي اكتسبت باسمها وجهاً بهياً.
وزاد قائلاً: "باسم الاتحاد العربي أعتز بما تحقق وأرفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما نجده من دعم وحرص واهتمام مكننا من هذا التميز".
وأضاف: كما نوجه الشكر للدعم الذي يجده الاتحاد العربي من الشيخ محمد بن زايد ، وما إطلاق اسم الشيخ زايد إلا دليل على مكانته ومحبته .
وزاد قائلاً : "حظيت البطولة في الأدوار الماضية بحضور ٣٨٠ ألف متفرج، واليوم نتطلع لحدث أكثر قوة وإثارة في الأدوار المقبلة".
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المصدر : الخليج 365
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