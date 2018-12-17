ضيوف خادم الحرمين للعمرة يزورون المسجد النبوي

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زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسجد النبوي الشريف أمس، حيث أدوا ركعتين في الروضة الشريفة بعد صلاة العشاء، ضمن البرنامج الذي نظمته الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.
وأعرب الضيوف عن سعادتهم الغامرة لنيلهم شرف زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة، وقدموا الشكر والتقدير للوزارة على تهيئة كل السبل لهم، وتقديم الخدمات لراحتهم.
من جانب آخر، قدّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، شكرها للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على تعاونها الدائم مع الوزارة وتسهيل أداء الضيوف للصلاة في الروضة الشريفة.
يُذكر أن المجموعة "13" من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة عددهم "203" ينتمون إلى ثماني دول أفريقية هي: "إثيوبيا، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، وأوغندا".
ضيوف خادم الحرمين للعمرة يزورون المسجد النبويوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-17
زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسجد النبوي الشريف أمس، حيث أدوا ركعتين في الروضة الشريفة بعد صلاة العشاء، ضمن البرنامج الذي نظمته الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.
وأعرب الضيوف عن سعادتهم الغامرة لنيلهم شرف زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة، وقدموا الشكر والتقدير للوزارة على تهيئة كل السبل لهم، وتقديم الخدمات لراحتهم.
من جانب آخر، قدّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، شكرها للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على تعاونها الدائم مع الوزارة وتسهيل أداء الضيوف للصلاة في الروضة الشريفة.
يُذكر أن المجموعة "13" من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة عددهم "203" ينتمون إلى ثماني دول أفريقية هي: "إثيوبيا، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، وأوغندا".
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
05:30 PM
عددهم 203 أشخاص ينتمون إلى 8 دول أفريقية
زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسجد النبوي الشريف أمس، حيث أدوا ركعتين في الروضة الشريفة بعد صلاة العشاء، ضمن البرنامج الذي نظمته الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.
وأعرب الضيوف عن سعادتهم الغامرة لنيلهم شرف زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة، وقدموا الشكر والتقدير للوزارة على تهيئة كل السبل لهم، وتقديم الخدمات لراحتهم.
من جانب آخر، قدّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، شكرها للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على تعاونها الدائم مع الوزارة وتسهيل أداء الضيوف للصلاة في الروضة الشريفة.
يُذكر أن المجموعة "13" من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة عددهم "203" ينتمون إلى ثماني دول أفريقية هي: "إثيوبيا، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، وأوغندا".
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المصدر : الخليج 365
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