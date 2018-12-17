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محمد بن مسعود - الدمام - منسوبو "الهيئات" يباركون القرار بارك منسوبو فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ أ. د. عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ بمناسبة صدور القرار الملكي الكريم بتمديد تكليفه رئيساً عاماً للهيئة. وشكروا لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- هذه الثقة الكريمة، سائلين الله له التوفيق والتسديد والعطاء في ظل قيادتنا الرشيدة، ودعمها ووقوفها ومؤازرتها لهذا الجهاز المبارك. بأمر ملكي.. تمديد تكليف "السند" رئيساً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17 بارك منسوبو فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ أ. د. عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ بمناسبة صدور القرار الملكي الكريم بتمديد تكليفه رئيساً عاماً للهيئة. وشكروا لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- هذه الثقة الكريمة، سائلين الله له التوفيق والتسديد والعطاء في ظل قيادتنا الرشيدة، ودعمها ووقوفها ومؤازرتها لهذا الجهاز المبارك. 17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440 05:30 PM منسوبو "الهيئات" يباركون القرار منسوبو "الهيئات" يباركون القرار بارك منسوبو فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ أ. د. عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ بمناسبة صدور القرار الملكي الكريم بتمديد تكليفه رئيساً عاماً للهيئة. وشكروا لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- هذه الثقة الكريمة، سائلين الله له التوفيق والتسديد والعطاء في ظل قيادتنا الرشيدة، ودعمها ووقوفها ومؤازرتها لهذا الجهاز المبارك. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بأمر ملكي.. تمديد تكليف "السند" رئيساً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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