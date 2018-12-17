محافظ العرضيات يطلق موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع المواطنين

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أطلق محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، رابطًا إلكترونيًا؛ للتواصل مع المواطنين واستعراض مقترحاتهم وشكاويهم.
ويعد الرابط ضمن جهود المحافظ للارتقاء بالمحافظة، والتواصل بين المسؤول والمواطنين، والإطلاع على رغبات ومقترحات المواطنين.
وأوضح المحافظ لـ"الخليج 365"، أن الرابط تسهيلاً على المواطنين وخاصةً فئة الشباب للتواصل والملاحظات والأفكار.
وأضاف الشريف: "نستقبل عليه الشكاوى وتفريغها ودراستها، ومن ثم إحالتها للجهات الخدمية التي تتبع لها الخدمة أو عرضها على المجلس المحلي".
محافظ العرضيات يطلق موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع المواطنينسلطان السهيمي الخليج 365 2018-12-17
أطلق محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، رابطًا إلكترونيًا؛ للتواصل مع المواطنين واستعراض مقترحاتهم وشكاويهم.
ويعد الرابط ضمن جهود المحافظ للارتقاء بالمحافظة، والتواصل بين المسؤول والمواطنين، والإطلاع على رغبات ومقترحات المواطنين.
وأوضح المحافظ لـ"الخليج 365"، أن الرابط تسهيلاً على المواطنين وخاصةً فئة الشباب للتواصل والملاحظات والأفكار.
وأضاف الشريف: "نستقبل عليه الشكاوى وتفريغها ودراستها، ومن ثم إحالتها للجهات الخدمية التي تتبع لها الخدمة أو عرضها على المجلس المحلي".
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
05:23 PM
لتلقي مقترحاتهم وشكاويهم
أطلق محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، رابطًا إلكترونيًا؛ للتواصل مع المواطنين واستعراض مقترحاتهم وشكاويهم.
ويعد الرابط ضمن جهود المحافظ للارتقاء بالمحافظة، والتواصل بين المسؤول والمواطنين، والإطلاع على رغبات ومقترحات المواطنين.
وأوضح المحافظ لـ"الخليج 365"، أن الرابط تسهيلاً على المواطنين وخاصةً فئة الشباب للتواصل والملاحظات والأفكار.
وأضاف الشريف: "نستقبل عليه الشكاوى وتفريغها ودراستها، ومن ثم إحالتها للجهات الخدمية التي تتبع لها الخدمة أو عرضها على المجلس المحلي".
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المصدر : الخليج 365
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