"كبار العلماء": موقف "الشيوخ الأمريكي" مبني على ادعاءات

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رفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية الذي بُني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة.
ونوهت الأمانة بالموقف الراسخ للمملكة العربية السعودية الذي يرفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها.
وتابعت الأمانة في بيانها الصادر اليوم: المملكة العربية السعودية، وهي الأمينة على مقدسات المسلمين، صاحبة رسالة وشعور تام بمسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية، ويعلم كل متابع أن الصوت القادم من البقاع المقدسة، والموقف المسجل في الديار الطاهرة له دوره الريادي والمؤثر في تحقيق مبادئ العدل وترسيخ قواعد التعاون وما فيه خير الإنسانية.
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن شعب المملكة كان وسيبقى خلف قيادته دون أن يستفزه أي أسلوب متحيز بعيد عن تلمس الحق وتحري المصداقية.
"كبار العلماء": موقف "الشيوخ الأمريكي" مبني على ادعاءاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-17
رفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية الذي بُني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة.
ونوهت الأمانة بالموقف الراسخ للمملكة العربية السعودية الذي يرفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها.
وتابعت الأمانة في بيانها الصادر اليوم: المملكة العربية السعودية، وهي الأمينة على مقدسات المسلمين، صاحبة رسالة وشعور تام بمسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية، ويعلم كل متابع أن الصوت القادم من البقاع المقدسة، والموقف المسجل في الديار الطاهرة له دوره الريادي والمؤثر في تحقيق مبادئ العدل وترسيخ قواعد التعاون وما فيه خير الإنسانية.
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن شعب المملكة كان وسيبقى خلف قيادته دون أن يستفزه أي أسلوب متحيز بعيد عن تلمس الحق وتحري المصداقية.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
05:20 PM
أكدت الرفض الكامل للتعرض لقيادة السعودية أو النيل من سيادتها
رفضت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية الذي بُني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة.
ونوهت الأمانة بالموقف الراسخ للمملكة العربية السعودية الذي يرفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها.
وتابعت الأمانة في بيانها الصادر اليوم: المملكة العربية السعودية، وهي الأمينة على مقدسات المسلمين، صاحبة رسالة وشعور تام بمسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية، ويعلم كل متابع أن الصوت القادم من البقاع المقدسة، والموقف المسجل في الديار الطاهرة له دوره الريادي والمؤثر في تحقيق مبادئ العدل وترسيخ قواعد التعاون وما فيه خير الإنسانية.
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن شعب المملكة كان وسيبقى خلف قيادته دون أن يستفزه أي أسلوب متحيز بعيد عن تلمس الحق وتحري المصداقية.
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المصدر : الخليج 365
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