"الشؤون الإسلامية" تستكمل استعداداتها للمشاركة بالمهرجان الوطني بالجنادرية 33

محمد بن مسعود - الدمام - توزع آلاف الهدايا والإصدارات العلمية وبث رسائل توعوية في الأمن الفكري

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان "وفاء وولاء" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهمh الله ـ خلال شهر ربيع الآخر الجاري1440هـ.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المكلف بالوزارة عبدالرحمن بن محمد العطالله أن مشاركة الوزارة تأتي بناءً على توجيهات الوزير الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد باستمرار على وجوب أن تكون مشاركة الوزارة في المناسبات الوطنية متميزة ومتجددة، وتعكس في ذات الوقت رسالة الوزارة في خدمة القرآن الكريم، وبيوت الله، والدعوة والإرشاد, وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة من خلال برامجها العلمية المتنوعة التي تنفذها في مختلف قنواتها الرسمية بدءاً من المسجد.

ونوه العطاالله إلى أن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة تتشرف بالإشراف على جناح الوزارة الذي يحتوي العديد من الأركان والأقسام، منها ركن الصور والمجسمات، وركن يتضمن عرضاً لعدد من النماذج الخاصة بمشروعات المساجد والجوامع والمراكز الإسلامية داخل المملكة وخارجها، وكذا نماذج وصور عن برامج الوزارة في برامج الأمن الفكر، وعرض بعض المجسمات والصور لمشروعات الوزارة المتعددة التي تم تنفيذها، وعرضاً لبعض المخطوطات القديمة.

وأضاف: كما يتضمن الجناح ركناً خاصاً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حيث يتم فيه عرض مختلف الأحجام من نسخ القرآن الكريم التي تم طباعتها في المجمع، وترجمات لمعاني القرآن الكريم بعدة لغات مع عرض صور تعبر عن مراحل طباعة المصحف الشريف التي توضح الجهود المبذولة لإخراج المصحف الشريف بأحسن صورة.

وأوضح العطا الله أنه سيتم في الجناح تقديم عرض مرئي ومسموع لمجموعة من الأفلام التعريفية والتوعوية، كما يعرض الجناح مجموعة من الإصدارات، والكتب، والمطويات، والبروشورات، والمجلات، والسيديهات التي تستهدف توعية الناس، وتنوير الرأي العام بخطر ظاهرتي الإرهاب، والتطرف، وكيفية مواجهتها والتصدي لها ومعالجتها، والتحذير من مخاطر مثل هذه الظواهر على الأمن في الأوطان، إلى جانب عرض أفلام تبين جهود الوزارة في ترسيخ الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، ومحاربة الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأردف: سيحتوي الجناح على ركن لمطبوعات الوزارة من كتب ونشرات ومكتبات رقمية وإلكترونية، كما يضم الجناح ركن توزيع الهدايا، وركناً خاصاً بإصدارات الوزارة، ويتم من خلاله توزيع كمية كبيرة من المصاحف بمختلف الأحجام، والمصاحف المرتلة، وتراجم معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات على مرتادي الجناح، إضافة إلى توزيع بعض الكتب الدينية، والإرشادية في أحكام العبادات، وبعض الهدايا المتنوعة بهذه المناسبة على زوار الجناح، إضافة إلى ركن خاص بالأطفال يحتوي على وسائل تعليمية ترفيهية وألعاب تفاعلية، ويتم من خلاله تقديم الهدايا الخاصة بهم.

وكشف المشرف على جناح الوزارة بالجنادرية أن مشاركة الشؤون الإسلامية تتميز هذا العام عن الأعوام السابقة بإطلاق مجموعة كبيرة من الدورات العملية والتدريبية والمحاضرات التوعوية لرواد الجنادرية في مجال الأمن الفكري ومهارات الخطابة والإلقاء بمشاركة الإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية ومعهد الأئمة والخطباء، إضافة إلى بث رسائل توعوية في الأمن الفكري بما يتوافق مع مواكبة الوزارة لرؤية المملكة (2030).

وختم المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ــ تصريحه ــ بالدعاء أن يديم الله على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها.مهرجان الجنادرية الـ33 الجنادرية الـ33 الجنادرية