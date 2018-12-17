"الشورى" يتساءل عن أسباب بقاء بعض الوظائف شاغرة لدى هيئة الرياضة

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بإيجاد برامج حماية للاعبين من الإصابات تطبق بشكل دوري وإلزامي

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلته رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن أسباب بقاء بعض الوظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للرياضة.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوص ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين الرياضيين في النوادي والألعاب كافة، وجعله أحد شروط المشاركات الرياضية.

كما طالبت اللجنة الهيئة بالإسراع في استكمال إنشاء وتحديث وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، لتشمل جميع مناطق المملكة على نحو يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت اللجنة الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية، والخطط الاستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية ومؤشرات قياس أدائها، وما تم حيال استراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي. كما دعت اللجنة الهيئة إلى تحديد طبيعة الوظائف الشاغرة والمشغولة لديها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لسدّ احتياجاتها من الوظائف.

من جهته، رأى أحد الأعضاء أهمية إيجاد برامج حماية للاعبين من الإصابات الرياضية، على أن تطبق بشكل دوري وإلزامي، في حين دعت إحدى عضوات المجلس إلى إيجاد أماكن ومسارات مخصصة للمرأة لتمارس فيها الأنشطة الرياضية، بالتعاون مع أمانات المناطق، فيما طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للرياضة بمزيد من الاهتمام بالرياضات المائية والشاطئية، مشيراً إلى أهمية الفعالية الرياضية "الفورمولا E" التي اختتمت مؤخراً.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1438/ 1439هـ تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة، وكذلك البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي، ومنها نجران، وجازان، وعسير، وطريق رأس تنورة الجديد، وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل، وكذلك إعطاء وزارة النقل حق استثمار الطرق التابعة لها وأحرامها، والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية.

كما دعت اللجنة في توصياتها إلى نقل اختصاص الطرق التابعة لوزارة النقل والتي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية داخل المدن وتحولت إلى شوارع توزيعية داخل النطاق العمراني إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشددت اللجنة على الوزارة تحديث المعايير والآليات والأنظمة المتعلقة بتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم المشاريع والبرامج المتعلقة بالمحافظة على البيئة وزيادة الغطاء النباتي والشجري على الطرق التابعة لها.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهلّ الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك (مصلحة الجمارك العامة سابقاً) في المملكة العربية السعودية، وهيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق حول تطوير منفذ عرعر العراقي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1/ 5/ 1439هـ، الموافق 18/ 1/ 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنّب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 26 جمادي الآخرة 1439هـ، الموافق 14 مارس 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.

ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنّب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي الموقع في مدينة جدة بتاريخ 7 رمضان 1439هـ، الموافق 23 مايو 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.