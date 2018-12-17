شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يستقبل قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (الاثنين) بمكتبه بالرئاسة قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام المعين حديثاً العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل بحضور مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العقيد مشبب آل رمان.

وبارك الشيخ الدكتور السديس للعقيد العقيل حصوله على هذه الثقة ونيل شرف خدمة بيت الله الحرام وقاصديه متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته وواجباته تجاه المسجد الحرام وقاصديه، مشيدا في الوقت ذاته بجهود رجال الأمن التي يبذلونها في الحفاظ على أمن المسجد الحرام وخدمة مرتاديه ليؤدوا نسكهم بكل راحة وطمأنينة.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام في سبيل التواصل الفعّال الذي يسهم في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

وأعرب العميد العقيل عن شكره وتقديره للرئيس العام على اهتمامه البالغ بقاصدي بيت الله الحرام وحرصه على دعم التواصل المستمر بين الرئاسة والقوّة والتكاتف سعياً لخدمة ضيوف الرحمن.