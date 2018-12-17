شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشوقية تزيل مواقع مخالفة بـ«مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي(مكة المكرمة)

قامت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مؤخراً بحملة مشتركة مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة ودعم الإدارة العامة للنظافة ودعم إدارة الإسناد على عدة مواقع مخالفة يزاول بها بيع مواد البناء من الأسمنت والبطحاء والخرسانة ومعامل الطوب الاستمنتي ضمن نطاق البلدية.

وتم خلال الحملة إتلاف أكثر من 10 آلاف حبة طوب إسمنت ونقل حمولة 3 قلابات كبيرة من الخرسانة ورميها بالمرمى العام للأمانة وكذلك تمت مصادرة عدد 120صبة خرسانية من الصبات التحذيرية وعدد واحد لفة ليات وكذلك تم سحب (تريلا) يقوم أحد العمالة المخالفة لأنظمة العمل بمزاولة بيع الأسمنت عليها دون وجود ترخيص وعدد 2 شيول يستخدم في عملية البيع المخالف لمواد البناء وتم تسليم إدارة المرور بالعاصمة العاصمة المقدسة الشاحانات المخالفة والمعدات وذلك لحجزها بحجز المرور لحين استكمال الإجراءات النظامية وسداد المخالفات المترتبة على ملاكها.

وجرى خلال الحملة ضبط عدد خمسة عمال من العمالة المخالفة والتي تدير أعمال بيع مواد البناء لإدارة الضبط الإداري وتم أخذ الإقرار على أحد ملاك المواقع المخالفة بالمراجعة للبلدية، وإعداد محضر مشترك بالحملة.

ومن جهة أخرى قامت بلدية الشوقية الفرعية بإشعار أصحاب المعدات و الشاحنات المنتشرة بنطاق الأحياء والمخططات السكنية الواقعة بمنطقة الشوقية بنقل معداتهم خارج النطاق العمراني، ووضع ملصقات تتضمن مهلة لتحريكها تلافياً لحجز المركبات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على أصحابها، كما قامت البلدية بإشعار أصحاب مظلات المركبات والمواقف المخالفة بإزالتها خلال (24) ساعة لمعالجة ظاهرة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري بالمنطقة.