شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يلتقي نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية ببريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (الاثنين)، نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية ببريطانيا مدير ومؤسس مسجد الشيخ عبدالعزيز بن باز في بانبري الشيخ شعيب أحمد. التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (الاثنين)، نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية ببريطانيا مدير ومؤسس مسجد الشيخ عبدالعزيز بن باز في بانبري الشيخ شعيب أحمد. وتم خلال اللقاء الاطلاع على الأدوار العلمية والدعوية التي تقوم بها الجمعية واستعراض الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما. وعبّر الشيخ شعيب عن تقديره لما يشهده الحرمان الشريفان من اهتمام ورعاية من حكومة هذه البلاد المباركة، والدعم المقدم للعلم وطلبته في الداخل والخارج.



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