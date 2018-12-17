شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يستعرض العلاقات التاريخية وسبل تعزيزها مع رئيس «النواب» العراقي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم (الاثنين) اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا.

ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل الاجتماع برئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له مقدراً لهم تلبية دعوة مجلس الشورى لزيارة المملكة.

واستعرض رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع ما يربط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وشعبيهما الشقيقين من علاقات تاريخية مؤكدا على أهمية السعي لتعزيزها وخصوصاً على صعيد العلاقات البرلمانية بين المجلسين في البلدين.

وأكد وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية العراق فيما من شأنه استقراره ووحدة أراضيه.

وقدم الدكتور آل الشيخ نبذة عن مجلس الشورى في المملكة ولجانه المتخصصة ودوره التنظيمي والرقابي.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق محمد الحلبوسي أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين مشيراً الى عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

بعد ذلك جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وخصوصاً العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين من خلال تبادل الزيارة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ووجه رئيس مجلس النواب الدعوة لرئيس مجلس الشورى لزيارة جمهورية العراق.

وفي نهاية الاجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

ثم قام رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له بجولة في أروقة المجلس والقاعة الكبرى وحضور جانب من جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم.

وقد أقام الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له في مقر المجلس.

حضر الاجتماع وحفل الغداء مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان وصالح الخليوي عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية العضو المرافق وعدد من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية في المجلس، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه الجنابي.