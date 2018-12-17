شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة أمريكية تزور مركز الأطراف الصناعية في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

زارت مستشارة الأمن القومي الأمريكي أمس (الأحد) مركز الأطراف الصناعية في مأرب الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكان في استقبالها والوفد المرافق، طاقم عمل مركز الأطراف الصناعية ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في مأرب عبدالرحمن الصيعري.

وشاهد الوفد عن قرب معمل تصنيع الأطراف واطلع على نوعية المواد وآلية إنتاجها وطريقة التركيب إذ تم إعطاؤهم نبذة كاملة عن جميع الخطوات المعتمده بهذا الشأن، كما تم التطرق لما قدمه مركز الملك سلمان للاغاثة من دعم للكوادر البشرية والتدريب والدورات التي يقدمها لتأهيل المبتورين، وتم إيضاح مدى تاثير الألغام العشوائية التي زرعتها المليشيات الحوثية في زيادة عدد الحالات التي تحتاج إلى زراعة الأطراف.

كما التقى الوفد الزائر بالمستفيدين من المشروع من الأطفال والرجال والنساء، وتم أخذ انطباعهم عن المشروع بشكل عام والخدمات المقدمة لهم.