شكرا لقرائتكم خبر فتح القبول لتوظيف الرجال والنساء في السجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

فتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية باب القبول للشباب والفتيات للتسجيل بالمديرية العامة للسجون، وأعلنت عن بدء استقبال طلبات القبول عبر منصة "أبشر توظيف" من العاشرة صباح الأحد المقبل إلى الخميس في الموعد نفسه "من 23 إلى 27 ديسمبر الحالي".

واشترطت لالتحاق الرجال برتبة جندي، وجندي أول "فني تفتيش بالكلاب البوليسية"، ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد على 30 عاما، ويجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة والتخصص على الوسائل الأمنية الحية وكل مراحل القبول بنجاح، إضافة إلى الاشتراطات المطلوبة في الوظائف العسكرية، وألا يقل طوله عن 170 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن بحسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجا من غير سعودية، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع ضرورة معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة، مع تفضيل من لديه الرغبة الجادة والالتزام في العمل بشعبة الوسائل الأمنية الحية (الكلاب البوليسية).

واشترطت للالتحاق برتبة (جندي) للعنصر النسائي، ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد على 35 عاما، ولا يقل طولها عن 164 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن بحسب اللائحة الطبية، إضافة إلى الاشتراطات السابقة.