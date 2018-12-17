تقديم خدمات تقنية لضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

تقدم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، خدماتها لضيوف المجموعة الـ 13 من البرنامج البالغ عددهم 203 ضيوف من ثماني دول أفريقية.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج الاستضافة الدكتور عبدالله الصامل، أن الوزارة تحرص على مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، للتسهيل والتطوير المستمر لعمل البرنامج، وتوظيف التقنية الحديثة لخدمة المستضافين وراحتهم.

وأفاد بأن التطبيقات الالكترونية تشمل: التطبيق الأساسي للأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وتطبيق اللجان العاملة وإدارة الاجتماعات، وتطبيق تقييم، وتطبيق تواصل.

من جانبهم ثمن الضيوف الجهود التي تقدمها الشؤون الإسلامية في تنويع الخدمات وتميزها للمشاركين في البرنامج، وبما يتوافق مع التقنية الحديثة التي سهلت إيصال الخدمات وبلغات عالمية للجميع، سائلين العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.