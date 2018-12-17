وزير الداخلية يستعرض تطورات الأحداث مع نظيره في جمهورية القمر المتحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود في ديوان الوزارة اليوم ، وزير الداخلية والإعلام في جمهورية القمر المتحدة محمد داود.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تنسيق مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب استعراض آخر تطورات الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله العيسى، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا.