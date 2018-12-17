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انت الان تتابع "السند": السعودية رائدة العالم الإسلامي والدفاع عن قضاياه.. ووصلت مرحلة الريادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نوَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالبيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية، والذي أعربت فيه المملكة العربية السعودية عن استنكارها لما صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بني على ادِّعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور "السند": إن هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية قامت على تحكيم الكتاب والسنة، وتحقيق العدل بين الجميع، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقوم بأدوار رائدة في العالم الإسلامي والدفاع عن قضاياه ونصرة المسجد الأقصى أولى القبلتين.
وبيّن "السند" أن المملكة العربية السعودية تُعتبر بامتياز رائدة العالم الإسلامي في تبني قضاياه والسعي إلى الوحدة والاستقرار للشعوب، كما تقوم بجهود حثيثة في الجوانب الإنسانية لخدمة الشعب اليمني الشقيق، إلى جانب الأدوار السياسية في نصرتهم تجاه العدوان الذي يتعرضون له من قبل الحوثيين.
وأشاد الدكتور "السند" بإسهامات المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية التي كان لها الأثر البالغ في دحض التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة" وتنظيم جماعة "الإخوان المسلمون" وغيرها، وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم، وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي.
وندَّد بالحملات الإعلامية المغرضة والمضللة التي تتعرض لها المملكة من أشخاص وجهات تكِّن العداء لهذه البلاد وقادتها، داعياً الجميع إلى نبذ تلك الادعاءات الحاقدة والوقوف صفاً واحداً حول ولاة الأمر الذين ما فتئوا في حماية هذا الوطن وتنميته حتى وصل مرحلة الريادة في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية، إلى جانب الجهود التي يبذلونها على الصعيدين الإسلامي والدولي في خدمة قضايا المسلمين ونصرتهم.
ودعا الدكتور "السند" الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.
"السند": السعودية رائدة العالم الإسلامي والدفاع عن قضاياه.. ووصلت مرحلة الريادةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
نوَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالبيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية، والذي أعربت فيه المملكة العربية السعودية عن استنكارها لما صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بني على ادِّعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور "السند": إن هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية قامت على تحكيم الكتاب والسنة، وتحقيق العدل بين الجميع، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقوم بأدوار رائدة في العالم الإسلامي والدفاع عن قضاياه ونصرة المسجد الأقصى أولى القبلتين.
وبيّن "السند" أن المملكة العربية السعودية تُعتبر بامتياز رائدة العالم الإسلامي في تبني قضاياه والسعي إلى الوحدة والاستقرار للشعوب، كما تقوم بجهود حثيثة في الجوانب الإنسانية لخدمة الشعب اليمني الشقيق، إلى جانب الأدوار السياسية في نصرتهم تجاه العدوان الذي يتعرضون له من قبل الحوثيين.
وأشاد الدكتور "السند" بإسهامات المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية التي كان لها الأثر البالغ في دحض التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة" وتنظيم جماعة "الإخوان المسلمون" وغيرها، وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم، وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي.
وندَّد بالحملات الإعلامية المغرضة والمضللة التي تتعرض لها المملكة من أشخاص وجهات تكِّن العداء لهذه البلاد وقادتها، داعياً الجميع إلى نبذ تلك الادعاءات الحاقدة والوقوف صفاً واحداً حول ولاة الأمر الذين ما فتئوا في حماية هذا الوطن وتنميته حتى وصل مرحلة الريادة في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية، إلى جانب الجهود التي يبذلونها على الصعيدين الإسلامي والدولي في خدمة قضايا المسلمين ونصرتهم.
ودعا الدكتور "السند" الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
04:50 PM
أشاد بإسهامات المملكة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
نوَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالبيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية، والذي أعربت فيه المملكة العربية السعودية عن استنكارها لما صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بني على ادِّعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور "السند": إن هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية قامت على تحكيم الكتاب والسنة، وتحقيق العدل بين الجميع، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقوم بأدوار رائدة في العالم الإسلامي والدفاع عن قضاياه ونصرة المسجد الأقصى أولى القبلتين.
وبيّن "السند" أن المملكة العربية السعودية تُعتبر بامتياز رائدة العالم الإسلامي في تبني قضاياه والسعي إلى الوحدة والاستقرار للشعوب، كما تقوم بجهود حثيثة في الجوانب الإنسانية لخدمة الشعب اليمني الشقيق، إلى جانب الأدوار السياسية في نصرتهم تجاه العدوان الذي يتعرضون له من قبل الحوثيين.
وأشاد الدكتور "السند" بإسهامات المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية التي كان لها الأثر البالغ في دحض التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة" وتنظيم جماعة "الإخوان المسلمون" وغيرها، وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم، وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي.
وندَّد بالحملات الإعلامية المغرضة والمضللة التي تتعرض لها المملكة من أشخاص وجهات تكِّن العداء لهذه البلاد وقادتها، داعياً الجميع إلى نبذ تلك الادعاءات الحاقدة والوقوف صفاً واحداً حول ولاة الأمر الذين ما فتئوا في حماية هذا الوطن وتنميته حتى وصل مرحلة الريادة في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية، إلى جانب الجهود التي يبذلونها على الصعيدين الإسلامي والدولي في خدمة قضايا المسلمين ونصرتهم.
ودعا الدكتور "السند" الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.
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المصدر : الخليج 365
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