"المالكي": اتفاق السويد يؤكد جهود المملكة وتحالف دعم الشرعية لإحلال السلام في اليمن

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن اتفاق السويد يؤكد جهود المملكة وتحالف دعم الشرعية لتحقيق السلام في اليمن.
وأضاف "المالكي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن 19 سفينة موجودة حالياً في الموانئ اليمنية، وتابع قائلاً: إن الضغط العسكري قاد الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: إن المملكة ودول التحالف تسعى لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن، وأكد أهمية التزام الحوثي بما تم الاتفاق عليه في السويد.
"المالكي": اتفاق السويد يؤكد جهود المملكة وتحالف دعم الشرعية لإحلال السلام في اليمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن اتفاق السويد يؤكد جهود المملكة وتحالف دعم الشرعية لتحقيق السلام في اليمن.
وأضاف "المالكي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن 19 سفينة موجودة حالياً في الموانئ اليمنية، وتابع قائلاً: إن الضغط العسكري قاد الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: إن المملكة ودول التحالف تسعى لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن، وأكد أهمية التزام الحوثي بما تم الاتفاق عليه في السويد.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
04:47 PM
قال: 19 سفينة موجودة حالياً في الموانئ اليمنية
قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن اتفاق السويد يؤكد جهود المملكة وتحالف دعم الشرعية لتحقيق السلام في اليمن.
وأضاف "المالكي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن 19 سفينة موجودة حالياً في الموانئ اليمنية، وتابع قائلاً: إن الضغط العسكري قاد الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: إن المملكة ودول التحالف تسعى لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن، وأكد أهمية التزام الحوثي بما تم الاتفاق عليه في السويد.
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المصدر : الخليج 365
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