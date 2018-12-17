"ساما" تصدر قواعد الترخيص والرقابة لشركات التأمين الأجنبية

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك نظرًا لما يشكله قطاع التأمين في المملكة بكونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتساهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، وسعيًا من المؤسسة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة "2030" لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تطوير القطاع المالي، ومن منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم وتشجيع المنافسة العادلة.
وأُعدت هذه القواعد لتُبيّن وتُفسّر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة.
ويمكن الاطلاع على هذه القواعد عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx
"ساما" تصدر قواعد الترخيص والرقابة لشركات التأمين الأجنبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك نظرًا لما يشكله قطاع التأمين في المملكة بكونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتساهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، وسعيًا من المؤسسة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة "2030" لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تطوير القطاع المالي، ومن منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم وتشجيع المنافسة العادلة.
وأُعدت هذه القواعد لتُبيّن وتُفسّر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة.
ويمكن الاطلاع على هذه القواعد عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
04:09 PM
في إطار دعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاع المالي
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك نظرًا لما يشكله قطاع التأمين في المملكة بكونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتساهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، وسعيًا من المؤسسة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة "2030" لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تطوير القطاع المالي، ومن منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم وتشجيع المنافسة العادلة.
وأُعدت هذه القواعد لتُبيّن وتُفسّر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة.
ويمكن الاطلاع على هذه القواعد عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx
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المصدر : الخليج 365
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