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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 560 شاحنة من طراز "Hino 700"، موديلات "2013 – 2015".
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء سببه خلل في مستشعر السرعة قد يؤدي إلى قراءة غير صحيحة لسرعة الشاحنة مما يزيد من احتمالية تجاوز الحد الأقصى المسموح به للسرعة وخطر وقوع حادث.
ودعت إلى التحقق من شمور الرقم التسلسلي للشاحنة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة، وذلك من أجل استبدال مستشعر السرعة مجاناً.
"التجارة" تستدعي 560 شاحنة من طراز "Hino 700"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 560 شاحنة من طراز "Hino 700"، موديلات "2013 – 2015".
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء سببه خلل في مستشعر السرعة قد يؤدي إلى قراءة غير صحيحة لسرعة الشاحنة مما يزيد من احتمالية تجاوز الحد الأقصى المسموح به للسرعة وخطر وقوع حادث.
ودعت إلى التحقق من شمور الرقم التسلسلي للشاحنة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة، وذلك من أجل استبدال مستشعر السرعة مجاناً.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
04:05 PM
بسبب خلل بمستشعر السرعة قد يؤدي لقراءة غير صحيحة
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 560 شاحنة من طراز "Hino 700"، موديلات "2013 – 2015".
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء سببه خلل في مستشعر السرعة قد يؤدي إلى قراءة غير صحيحة لسرعة الشاحنة مما يزيد من احتمالية تجاوز الحد الأقصى المسموح به للسرعة وخطر وقوع حادث.
ودعت إلى التحقق من شمور الرقم التسلسلي للشاحنة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة، وذلك من أجل استبدال مستشعر السرعة مجاناً.
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المصدر : الخليج 365
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