الرد السعودي على "الشيوخ" الأمريكي.. دلالات كثيرة ورسائل مهمة

محمد بن مسعود - الدمام - وسط استياء عربي وإسلامي واسع من التدخل بالشأن الداخلي للمملكة

حمل الرد السعودي الرسمي على بيان مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، والحرب في اليمن، الكثير من الدلالات والرسائل المهمة، التي تستدعي الانتباه والاستيعاب جيداً سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، أو خارجها، استيعابها بشكل جيد.

وتمثلت أولى هذه الرسائل في أن المملكة بما تملكه من ثقل ديني واقتصادي وسياسي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، من المستحيل أن تقبل بالتدخل السافر في شؤونها الداخلية، أو المزايدة على موقفها الواضح، بشأن ما حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول، أو بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها للحصول على حق "خاشقجي".

وكان مجلس الشيوخ قد مرّر مشروع قرار، يدعو إلى إنهاء الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية في الحرب الدائرة باليمن، كما حمّل أعضاء المجلس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل "خاشقجي"، مرتكباً بذلك خطأً فادحاً، الأمر الذي دفع المملكة، ممثلةً في مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، إلى الإعلان عن أن السعودية تستنكر الموقف الذي صدر مؤخراً عن مجلس الشيوخ؛ لأنه بُني على ادّعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخّلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور السعودية على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي.

وتتضمّن الرسائل المهمة في الرد السعودي، وهو ما عبر عنه الآلاف من المغردين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، خط أحمر، ممنوع المساس به، سواء بالقول أو التلميح، وأن هذا الخط تتجاوز أهميته ومكانته حدود المملكة العربية السعودية، إلى العالم العربي والإسلامي، الذي ينظر إلى المملكة على أنها حاضنة للحرمين الشريفين، وحامية للإسلام، ومدافعة عن حقوقه وحقوق الأقليات الإسلامية في أي مكان في العالم، ومن هنا ترفض شعوب الدول العربية والإسلامية معاً، المساس بالمملكة أو بقادتها، وتعتبر ذلك مساساً بكرامتها والنيل من مكانتها.

وقد يدفع هذا المشهد مجلس الشيوخ الأمريكي؛ لتقديم اعتذار رسمي، للمملكة "أولا"، ولشعوب الأمة العربية والإسلامية، التي ترى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، وقع في سقطة مدوية كبرى، لن يمحوها تاريخه الطويل، وربما تكلفه الكثير من مكانته وتشوّه صورته وتشكك في مبادئه التي يتشدق بها صباحاً ومساءً، بأنه مدافع دائماً عن الحريات، ويرفض المساس بكرامة الدول الأخرى واستقلالها، ويناضل من أجل حقوق الإنسان، ولا يسمح بتجاوزها أو التعدي عليها في أي مكان في العالم.

وقد أطاح مجلس الشيوخ بكل هذه المبادئ، عمداً، عندما تسرع وحاول التدخل في الشأن الداخلي للمملكة، وعندما ادعى أمام العالم أنه أحرص على حقوق "خاشقجي" من حرص المملكة العربية السعودية على أحد مواطنيها.

ويمكن القول إن مجلس الشيوخ الأمريكي، تناسى الكثير من المعلومات والحقائق المهمة التي غابت عن ذهنه، عندما همّ بصياغة بيانه المنتقد للمملكة، من هذه الحقائق أن علاقة المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، تاريخية واستراتيجية، وتعزز المصالح المشتركة بين البلدين.

فإذا كانت السعودية تستفيد من الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من المجالات، مثل المجال العسكري، فالأخيرة أيضاً تستفيد من المملكة في مجالات وملفات كثيرة، تخص استقرار الشرق الأوسط.

وعلى رأس هذه الملفات، ملف محاربة الإرهاب، الذي تشارك فيه المملكة بجزء كبير ومحوري، يظهر في محاربة تنظيم "داعش"، وإرهاب "حزب الله"، والإرهاب الإيراني، وإرهاب الحوثيين، فضلاً عن دور المملكة في تأمين الطاقة لدول العالم بأسعار معقولة.

ويضاف إلى ما الخليج 365 حرص المملكة وقادتها على محاربة الجوع والفقر والأمراض في أكثر من بؤرة في العالم، من خلال ما تقدمه من مساعدات عينية ومادية بعشرات المليارات، مما يؤكد إنسانية هذا البلد، وما تؤمن به من قيم ومبادئ، تنشر السلام والعدل والاستقرار في المنطقة، وهذا المشهد يعزز بشكل مباشر وغير مباشر، المصالح الأمريكية في المنطقة، ويجعلها في أمان.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي