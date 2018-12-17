السعودية اليوم/ مدينة الملك سعود الطبية تنظم ملتقى "صوتك يهمنا"

الرياض 10 ربيع الآخر 1440 الموافق 17 ديسمبر 2018 واسنظمت مدينة الملك سعود الطبية اليوم , ملتقى "صوتك يهمنا" لمنسوبيها , وذلك في مقر المدينة بالرياض.وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي أهمية هذا اللقاء , متمنيا أن يثمر هذا اللقاء عن تحسين جودة الخدمات المقدمة.وشدد على أهمية الدور الكبير الذي يؤديه منسوبو ومنسوبات المدينة، مؤكدًا أنهم خير معين له في مسيرة التنمية للمدينة، وأنه لا شيء بدونهم، حاثًا إياهم على التواصل المباشر معه لتطوير منظومة العمل.من جانبه، كشف المدير التنفيذي للتشغيل المهندس ممدوح طاشكندي أن المدينة ستشهد عددًا من المشاريع، تأتي ضمن إطار خطتها التطويرية لتوفير بيئة عمل محفزة على الإبداع، وتشمل ناديًا اجتماعيًا متكاملاً سوف يطرح قريبًا، بالإضافة إلى مختبر المدينة الخاص الذي سيرى النور في منتصف 2019م، وكذلك حضانة خاصة لمنسوبات المدينة جاهزة للطرح، والتي تساهم في طمأنينة موظفات المدينة تجاه أبنائهم.وشهد النقاش عددًا من الاستفسارات تهم الموظف من مختلف النواحي، إلى جانب بعض النقاشات التي من شأنها تقديم أعلى الخدمات الطبية والإدارية.وفي ختام الملتقى، كرم المدير العام التنفيذي للمدينة كافة المشاركين في فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوعي صحة" من جهات راعية، وأقسام وإدارات المدينة.//انتهى//16:33ت م0151