السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر مخابئ للإرهابيين ويوقف 29 مهاجرًا



الجزائر 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري ثلاثة مخابئ للإرهابيين ضبطت خلالها أربع قنابل تقليدية الصنع ومواد كيماوية، في عملية تمشيط وبحث شنتها أمس بمحافظة باتنة شرق الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها العاملة في الميدان بمحافظة تبسة تمكنت في عملية منفصلة من إلقاء القبض على عنصر داعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف المصدر ذاته، أن حراس الحدود تمكنوا من توقيف 29 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من محافظتي تلمسان وتمنراست، في غرب وجنوب البلاد.

// انتهى //

16:32ت م

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الجزائر 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسدمرت قوات الجيش الجزائري ثلاثة مخابئ للإرهابيين ضبطت خلالها أربع قنابل تقليدية الصنع ومواد كيماوية، في عملية تمشيط وبحث شنتها أمس بمحافظة باتنة شرق الجزائر.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها العاملة في الميدان بمحافظة تبسة تمكنت في عملية منفصلة من إلقاء القبض على عنصر داعم للجماعات الإرهابية.وأضاف المصدر ذاته، أن حراس الحدود تمكنوا من توقيف 29 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من محافظتي تلمسان وتمنراست، في غرب وجنوب البلاد.// انتهى //16:32ت م0150

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