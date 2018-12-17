السعودية اليوم / قوات نظام الأسد تستمر في قصف مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية



لندن 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

عاودت قوات نظام الأسد بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفها لأماكن في قريتي الصخر ومعركبة بريف حماة الشمالي، لتسجل خروقات جديدة ضمن المنطقة منزوعة السلاح ومناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن قوات نظام الأسد استهدفت بصواريخ أماكن في محيط وأطراف بلدتي اللطامنة ومورك وقرية الصخر بريف حماة الشمالي، وأماكن أخرى في محور الزيارة بسهل الغاب، وفي محافظة حلب حيث لا تزال الخروقات المتصاعدة تتسيد الموقف ضمن المنطقة منزوعة السلاح ومناطق هدنة روسيا – تركيا.

// انتهى //

16:31ت م

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لندن 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسعاودت قوات نظام الأسد بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفها لأماكن في قريتي الصخر ومعركبة بريف حماة الشمالي، لتسجل خروقات جديدة ضمن المنطقة منزوعة السلاح ومناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن قوات نظام الأسد استهدفت بصواريخ أماكن في محيط وأطراف بلدتي اللطامنة ومورك وقرية الصخر بريف حماة الشمالي، وأماكن أخرى في محور الزيارة بسهل الغاب، وفي محافظة حلب حيث لا تزال الخروقات المتصاعدة تتسيد الموقف ضمن المنطقة منزوعة السلاح ومناطق هدنة روسيا – تركيا.// انتهى //16:31ت م0149

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