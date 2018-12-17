اقتصادي / البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.05 %



رام الله 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية، على انخفاض بنسبة 0.05 في المئة ما يعادل 0.24 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 523.08 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 160,032 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 375,002 دولار نفذت خلال 60 صفقة.

// انتهى //

16:30ت م

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رام الله 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية، على انخفاض بنسبة 0.05 في المئة ما يعادل 0.24 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 523.08 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 160,032 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 375,002 دولار نفذت خلال 60 صفقة.// انتهى //16:30ت م0148

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