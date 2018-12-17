السعودية اليوم / قسم الموهوبين بتعليم عنيزة يذكر الطلبة بقرب انتهاء فترة التسجيل في مقياس موهبة

عنيزة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأعلن قسم الموهوبين بتعليم عنيزة عن قرب انتهاء فترة التسجيل ( الترشيح الذاتي ) في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين المحدد بنهاية يوم 18 / 4 / 1440 ، الذي خصص هذا العام لطلاب الصف الثالث والرابع والسادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث المتوسط .وتأتي أهمية المشروع انطلاقاً من ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم غير محدود في جميع ما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين ورعايتهم، والحاجة إلى توحيد وتطوير الجهود المبذولة في الوقت الحاضر للتعرف على الموهوبين والمبتكرين .ويهدف المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين إلى التعرف على الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في المملكة في مجالات العلوم والتقنية ، وتطوير نظام متكامل ومنهجية شاملة للتعرف على الموهوبين ، وتحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الطالب الموهوب وتوجيهه لبرنامج الرعاية الملائم له ، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين في المملكة ، والإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية اكتشافهم ، والإسهام في إثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين.ويتاح للطالب الذي يجتاز مقياس موهبة فرصة المشاركة في عدد من البرامج والأنشطة المتاحة ومنها المنح الدراسية في مدارس الشراكة مع المدارس بإشراف موهبة ، وبرامج موهبة الصيفية المحلية بإشراف " موهبة " ، وبرامج موهبة الصيفية الدولية بإشراف " موهبة " ، والملتقيات والبرامج الصيفية التي تشرف عليها إدارات الموهوبين والموهوبات بوزارة التعليم ، والترشيح لبرنامج التسريع المقدم من وزارة التعليم ، والترشيح للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ، والترشيح لفصول الموهوبين ، والترشيح للمنح الجامعية ، والمشاركات المحلية والدولية في المؤتمرات العلمية ، والبرامج الإثرائية الصباحية والمسائية .// انتهى //16:26ت م0143