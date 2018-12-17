السعودية اليوم / القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي ينفذ غداً دورة تدريبية بعنوان "اتخاذ القرار الفعال في إدارة الأزمات"



مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق17 ديسمبر 2018 م واس

ينفذ القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف بالتعاون مع أكاديمية التدريب والتأهيل بالمسجد الحرام وإدارة التعليم غداً دورة تدريبية بعنوان "اتخاذ القرار الفعال في إدارة الأزمات"

وأوضحت مديرة القسم الدكتورة العنود بنت خالد العبود أن هذه الدورة التي تقدمها مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بإدارة التعليم بمكة المكرمة ناهية بنت محارب العتيبي تأتي في إطار حرص إدارة القسم النسائي على أمن وسلامة منسوبات المكتبة وتأكيدها على أهمية نشر الوعي في مجال الأمن والسلامة لمنسوباتها من خلال التدريب بواسطة كوادر مؤهلة مدربة وواعية ذات كفاءة عالية وحفاظاً على المقتنيات والموروث العلمي والثقافي الثمين الذي تحتويه المكتبة.

// انتهى //

16:26ت م

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مكة المكرمة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق17 ديسمبر 2018 م واسينفذ القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف بالتعاون مع أكاديمية التدريب والتأهيل بالمسجد الحرام وإدارة التعليم غداً دورة تدريبية بعنوان "اتخاذ القرار الفعال في إدارة الأزمات"وأوضحت مديرة القسم الدكتورة العنود بنت خالد العبود أن هذه الدورة التي تقدمها مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بإدارة التعليم بمكة المكرمة ناهية بنت محارب العتيبي تأتي في إطار حرص إدارة القسم النسائي على أمن وسلامة منسوبات المكتبة وتأكيدها على أهمية نشر الوعي في مجال الأمن والسلامة لمنسوباتها من خلال التدريب بواسطة كوادر مؤهلة مدربة وواعية ذات كفاءة عالية وحفاظاً على المقتنيات والموروث العلمي والثقافي الثمين الذي تحتويه المكتبة.// انتهى //16:26ت م0142

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