السعودية اليوم / أمير الكويت يسلم رسالة خطية للرئيس الصيني



الكويت 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

سلم مبعوث صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم, رسالة خطية موجهة من سمو أمير الكويت إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الرسالة تتضمن تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

// انتهى //

16:25ت م

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الكويت 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسسلم مبعوث صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم, رسالة خطية موجهة من سمو أمير الكويت إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الرسالة تتضمن تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //16:25ت م0140

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