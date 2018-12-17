السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الإريتري



أبوظبي 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي يزور أبوظبي حاليًا.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات, وعددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

16:21ت م

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أبوظبي 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسالتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات, وعددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:21ت م0136

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