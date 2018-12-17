السعودية اليوم / أمانة عسير تنفذ 1361 جولة تفتيشية نتج عنها إغلاق 106 منشآت تجارية مخالفة

أبها 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 4510 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بجميع مناطق المملكة عبر أمانات المناطق.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة تهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية، ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.وأشار الحميدي إلى أن الأمانة اتلفت 4510 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ورصدت 8011 مخالفة صحية، إلى جانب إغلاق 106 محلات خالفت الاشتراطات الصحية و المهنية، مبيناً أن هذه القرارات اتخذت خلال 1361 جولة ميدانية قام بها مراقبو الأمانة خلال الأسبوع التاسع و العشرين من حملة "غذاؤكم أمانة".وأفاد أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت التجارية تنوعت بين رصد مواد غذائية مجهولة المصدر أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، والتأكد من تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، إلى جانب ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.// انتهى //16:16ت م0134