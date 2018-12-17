السعودية اليوم / سجون جدة تُدشّن المعرض التوعوي للتعريف بآفة المخدرات

جدة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسدشّنت المديرية العامة للسجون ، بمحافظة جدة ، بمقر مركز تدريب المديرية اليوم ، المعرض التوعوي ، للتعريف بالمخدرات وأنواعها ، وأضرارها على الفرد والمجتمع ، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة .ويأتي المعرض ، الذي يستهدف 517 متدرباً بالمركز ، ومنسوبي المركز ، ومنسوبي مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ، ويستمر ثلاثة أيام ، انطلاقاً من حرص المديرية العامة للسجون بتثقيف منسوبيها وتفعيل دور الشراكة مع الجهات الحكومية المختصه .وقدّم قائد مركز تدريب السجون بجدة المقدم عامر بن علي آل سلطان ، شكره للجهات المشاركة لتحقيق الهدف المرجو من إقامة هذا المعرض ، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم إقامة العديد من المعارض خلال العام التدريبي الجاري ، والتي تسعى في مضمونها إلى تثقيف منسوبي السجون في كافة المجالات ، ورفع مستوى الوعي لديهم بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة .// انتهى //16:14ت م0131