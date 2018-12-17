السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في قيادة حرس الحدود بنجران



نجران 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة نجران أمس الأحد بتقديم خدماتها للرجال لمدة خمسة أيام، في إطار تنفيذ الخطة المعتمدة لمبادرة " نأتي إليك" الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، وخدمتهم في أماكن تواجدهم.

وتستقبل الوحدة المتنقلة منسوبي القيادة خلال فترة تواجدها بالموقع، إذ تقدم كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

//انتهى //

16:13ت م

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نجران 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسبدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة نجران أمس الأحد بتقديم خدماتها للرجال لمدة خمسة أيام، في إطار تنفيذ الخطة المعتمدة لمبادرة " نأتي إليك" الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، وخدمتهم في أماكن تواجدهم.وتستقبل الوحدة المتنقلة منسوبي القيادة خلال فترة تواجدها بالموقع، إذ تقدم كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".//انتهى //16:13ت م0128

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