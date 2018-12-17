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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز بالأردن والان نبدء بالتفاصيل
ممول بـ 200 مليون دينار من المملكة..
وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز خلال كلمة له في الافتتاح، إن افتتاح الطريق يأتي تتويجًا للعلاقة الاستراتيجية الأردنية السعودية التاريخية، مقدمًا الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، على دعمه المتواصل للأردن.
وأوضح أن افتتاح الطريق مؤشر على مضي الأردن قدمًا في تحقيق دولة الإنتاج حيث توفير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الطريق يعد شريانًا مهمًا بين الأردن والمملكة ومن خلالها إلى دول الخليج العربي.
من جهته، قال وزير الأشغال والإسكان العامة الأردني المهندس فلاح العموش، إن تنفيذ الطريق تم بمنحة من المملكة ، وبقرار مجلس الوزراء الأردني اعتمدت تسمية الطريق بطريق "الملك سلمان بن عبدالعزيز تكريمًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وللمملكة العربية السعودية لإسهامهم في تنفيذ هذا الطريق الإقليمي المحوري والطريق الصحراوي وإسهامهم بمشاريع البنية التحتية في الأردن.
وبين في تصريح صحفي، أن المشروع يهدف الى تحسين مستوى البنية التحتية لأن الطريق حيث يُعد الطريق محورًا إقليميًا لحركة التجارة الإقليمية ، ومعبرًا للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ، كما يسهل حركة المسافرين على الطريق ويؤمن مستوى أكبر من السلامة المرورية.
ويعد الطريق الجديد من أهم مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية ، وتم تنفيذه من قبل ائتلاف مقاولين أردني سعودي وهو طريق محوري مهم للتجارة الإقليمية ، ومعبرًا للأردن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ويسهل حركة المسافرين ويؤمن مستوى أكبر من السلامة المرورية.
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