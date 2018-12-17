شكرا لقرائتكم آل مشبب يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ 14 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع علي بن محمد آل مشبب – المشرف العام على مكتب نائب رئيس مجلس الشورى – شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – بمناسبة صدور الموافقة السامية على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوظيفة مستشار بمجلس الشورى.

وعبر آل مشبب عن اعتزازه بهذه الثقة السامية الكريمة سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة به كما عبر عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ونائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان،والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري ، على ثقتهم وتقديرهم، متمنياً أن تكون دافعاً له لمزيد من العطاء والجهد في خدمة الوطن من خلال مجلس الشورى .

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