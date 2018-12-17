شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الاثنين)، الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، والعلماء وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير عبدالرحمن بن متعب بن ثنيان، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن نواف بن سعود بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن بندر بن ثنيان، والأمير ماجد بن ثامر بن ثنيان، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير خالد بن طلال بن بدر بن سعود، والأمير سعود بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن فيصل، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.

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