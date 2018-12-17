شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة تعلن الجدول الزمني لتسجيل المرشحين لعدد من طوائف المهن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

حددت أمانة منطقة المدينة المنورة الجدول الزمني لمواعيد تسجيل المرشحين والناخبين لعدد من طوائف المهن بالمدينة واستقبال أوراق المرشحين لرئاسة المهن ونوابهم وذلك خلال الفترة من موعد نشر الاعلان إلى 30 / 5 / 1440.

كما حددت الأمانة "توقيت” الانتخاب لاختيار رؤساء المهن ونوابهم خلال الفترة من 5 / 6/ 1440 وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6/ 1440هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأسواق محمد بن حدا أمين شتاء الاشتراطات المتعلقة بمن يرغب الترشح رئيسا أو نائبا للطائفة على أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك كما يشترط أن يقدم ما يثبت بأنه مقيم إقامة دائمة في المدينة المنورة (من العمدة) وممارساً للمهنة لمدة لا تقل عن سنة وإحضار ما يثبت ذلك من جهات حكومية (البلدية /التجارة) وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وإحضار ما يثبت ذلك وأن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة سارية المفعول وأن يكون عمره بين 30-65 عاماً وأن لا يكون موظفاً وأن يكون لائقا طبيا.

وحول الناخبين بين مدير الادارة العامة للأسواق أنه يتشرط على الناخبين الذين يتقدمون لانتخاب رئيس الطائفة (الحصول على ترخيص مزاولة، وأن لا يكون موظفاً، وعدم توكيل الغير إلا في حالات كمرض المصوت مع تقرير طبي وتوكيل، وسفر الناخب، وعذر الحضور لسبب أمني مع إثبات ذلك بخطاب من الشرطة).

يذكر أن الطوائف والمهن تتضمن رئيس طائفة مطابخ الإعاشة ورئيس طائفة ميكانيكا السيارات ورئيس طائفة مهنة دلالي العقار ورئيس مهنة دلالي بائعي الخضار والفواكه.