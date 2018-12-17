شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يواصل توزيع المساعدات الغذائية على نازحي الحديدة في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الضالع)

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد)، بتوزيع 22 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحين من الحديدة في مديريتي قعطبة ومريس بمحافظة الضالع، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة، يستفيد من التوزيع 1,800 نازح.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.