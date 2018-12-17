شكرا لقرائتكم خبر عن «غذاؤكم أمانة» تنفذ 558 جولة في سكاكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تواصل أمانة منطقة الجوف جولاتها الرقابية المستمرة لمحال بيع الأطعمة والمطاعم والعصائر والبوفيهات ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها الأمانة وبمتابعة من أمينها المهندس درويش بن علي الغامدي، للتأكد من سلامة المعروض حفاظا على الصحة العامة.

وبلغت عدد الجولات الرقابية الصحية على المطاعم والمواد الغذائية للربع الأخير من العام الحالي 2018 (558) جولة صباحية ومسائية، تم من خلالها إتلاف 355 كيلوغراما غير صالحة للاستخدام الآدمي وإغلاق 39 محلاً مخالفا وتم تحرير 101 مخالفة.

فيما بلغت كمية العينات الغذائية التي تم فحصها بمختبر سلامة الأغذية بالأمانة 938 عينة منها 137 غير سليمة تم إتلافها وذلك في مدينة سكاكا.

وأهاب أمين منطق الجوف المهندس درويش الغامدي بأصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بالاشتراطات الخاصة بالصحة العامة والحفاظ على سلامة المجتمع الصحية، مشدداً في الوقت ذاته بتطبيق العقوبات على المخالفين والمتهاونين بصحة المواطن والمقيم ودعا المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أية مخالفة عبر هاتف مركز الطوارئ 940 الذي يعمل على مدار 24 ساعة.