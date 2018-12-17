شكرا لقرائتكم خبر القتل تعزيرا لمهرب هيروين في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في لال جيهان خيال مت خان - باكستاني - لتهريبه كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، ونفذ الحكم في الجاني أمس في جدة.



شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيرا لمهرب هيروين في جدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .