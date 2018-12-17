خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم ، رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي يرافقه عدد من أعضاء المجلس، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الخارجية عادل الجبير.

كما حضره من الجانب العراقي، أعضاء مجلس النواب هشام عبدالملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.