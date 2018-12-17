السعودية | خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:52 مساءً, 17 ديسمبر 2018 م روابط ذات صلة إعلان فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون برتبة جندي أول (رجال) ورتبة جندي (رجال ونساء) 2:48 مساءً 17 ديسمبر, 2018 مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني للبحرين 2:44 مساءً 17 ديسمبر, 2018 أمانة المدينة تعلن الجدول الزمني لتسجيل المرشحين لعدد من طوائف المهن 2:35 مساءً 17 ديسمبر, 2018

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