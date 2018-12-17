السعودية | خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي وعدداً من أعضاء المجلس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:04 مساءً, 17 ديسمبر 2018 م
المناطق - الرياض
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي يرافقه عدد من أعضاء المجلس.
وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
كما حضره من الجانب العراقي، أعضاء مجلس النواب هشام عبد الملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.
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