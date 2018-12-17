السعودية | مصدر خليجي: رد المملكة الحازم على مجلس الشيوخ الأمريكي تحذيرا لواشنطن

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:02 مساءً, 17 ديسمبر 2018 م

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قال مصدر دبلوماسي خليجي مطلع إن “الرد السعودي، الذي وصفه بالحازم ضد مجلس الشيوخ الأمريكي، يمثل “تحذيرًا لنخب واشنطن من أن الرياض قادرة على اتخاذ مواقف صارمة وقوية إذا ما دعت الضرورة، وأن عليهم تذكر أنها دولة مهمة في المنطقة لن تقبل التبعية أو الإملاءات” وفقاً لموقع “ارم نيوز”.

وكانت المملكة شدّدت صباح اليوم الاثنين على أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا من قضية المواطن “جمال خاشقجي” يمثل “تدخلًا سافرًا” في شؤونها، مؤكدة رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها.