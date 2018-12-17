السعودية | شاهد تصرف مستهجن.. شباب يفسدون إحدى الفياض بممارسة التفحيط داخلها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:45 مساءً, 17 ديسمبر 2018 م
المناطق-الرياض
في تصرف مستهجن قام مجموعة من الشباب بالتفحيط داخل إحدى الفياض التي اينعت بالربيع بعد هطول أمطار.
ويظهر في الفيديو المرفق مجموعة شباب يمارسون التفحيط داخل الفيضة، دون اكتراث بالأضرار التي ستلحق بالفيضة ودون الاكتراث من عدم قبول فعلتهم التي قوبلت باستهجان كبير.
وصحيفة المناطق وهي تنقل المقطع لقرائها تهيب بالجميع الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وعدم العبث بها، ما يؤدي إلى حرمان الأخرين من متعة التنزه فيها، وتهيب أيضا بالمحافظة على الأماكن البرية نظيفة كما هي.
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